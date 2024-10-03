Barcelona'dan yıldız harekatı! Neymar ve Haaland gündemde
Geçtiğimiz yaz transfer dönemini hareketsiz geçiren Barcelona, gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Yıldız transferi yapmak isteyen Katalan devi, Erling Haaland ve Neymar'ı gündemine aldı.
Stadyum çalışmalarında sona yaklaşan ve Camp Nou'ya geri dönmek için gün sayan Barcelona'da gelecek sezonun kadro çalışmaları sürüyor.
Katalan ekibi geride kalan yaz transfer döneminde sadece 2 transfer yaparken yeni sezonda yıldız bir ismin kadroya katılması planlanıyor.
İLK HEDEF HAALAND
İspanyol Sport gazetesinde yer alan haberde Barcelona'nın gelecek sezon için Erling Haaland'ı öncelik olarak belirlediği belirtildi.
Pep Guardiola'nın olası ayrılığının da Barcelona'nın bu transfer için elini güçlendirebileceği kaydedildi.
İKİNCİ PLAN NEYMAR
Haberde, Barcelona'nın Haaland'ı kadrosuna katamaması halinde eski futbolcusu Neymar'ı transfer etmeyi düşünebileceği aktarıldı.
Suudi Arabsitan ekibi Al-Hilal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Neymar'ın 2026'daki Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için ayrılığa sıcak bakabileceği ifade edildi.
Çapraz bağ sakatlığı yaşayan Brezilyalı futbolcu, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından sahalara dönmeye hazıranıyor.