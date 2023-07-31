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        Haberler Dünyadan Barbie rüzgarından etkilenen dünyaca ünlü yıldızların pespembe kombinleri

        Barbie rüzgarından etkilenen dünyaca ünlü yıldızların pembe kombinleri

        Barbie filminin vizyona girmesiyle, pembe renginin popülerliği giderek arttı. Markalar Barbie'den esinlenerek ürünlerinin pembe versiyonlarını çıkarmaya başladı. Dünyaca ünlü yıldızlar da Barbie rüzgarından etkilendi ve pembeye büründüler. İşte ünlülerin göz alıcı pembe kombinleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 09:51
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        • 1

          NİCKİ MİNAJ VE MARGOT ROBBİE

          Ünlü rapçi Nicki Minaj, Barbie galasında pembe yerine gri tonlarını kullanmayı tercih etti.

        • 2

          DOVE CAMERON

          Dove Cameron, Barbie galasında pembe ve siyah renklerini kombinlemeyi tercih etti.

        • 3

          AVA MAX

          Dünyaca ünlü şarkıcı Ava Max'ın arabası pembe ışıltısı ile parlarken kıyafeti ise mavi tonlarında parıldıyordu.

        • 4

          MEGAN FOX

          Megan Fox sosyal medya hesabından pembe kıyafetiyle paylaşım yaptı ve Barbie'ye desteğini gösterdi.

        • 5

          KİM KARDASHİAN

          Renkli giyinmeyi seven Kim Kardashian, pembe kombini ile karşımıza çıkıyor.

        • 6

          HAİLEY BİEBER

          Barbie görünüşüne daha modern bir dokunuş getiren Hailey Bieber, toz pembe tonlarını tercih ediyor.

        • 7

          DUA LİPA

          Ünlü şarkıcı Dula Lipa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Barbie kombini ile pembeyi tercih ettiğini gösteriyor.

        • 8

          RYAN GOSLİNG

          Barbie filminin başrol oyuncularından Ryan Gosling, pembe takımıyla Ken rolünün hakkını veriyor.

        • 9

          BİLLİE ELLİSH

          Pembe ve siyah kombiniyle Billie Ellish yine kendi stilini yansıtmayı başarıyor.

        • 10

          SAM SMİTH

          Barbie, hırkasıyla Sam Smith pembe akımına katıldı.

        • 11

          MARGOT ROBBİE

          Barbie karakterini canlandıran Margot Robbie, toz pembe elbisesiyle rolünün hakkını veriyor.

        • 12

          GRETA GERWİG

          Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig pembe takımı ile akıma katılanlardan oldu.

        • 13

          SELENA GOMEZ

          Ünlü şarkıcı Selena Gomez, Barbie filmini izlemeye pembe elbisesiyle gidenlerden oldu.

          Fotoğraflar: Instagram, GEN

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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