Barbie rüzgarından etkilenen dünyaca ünlü yıldızların pembe kombinleri
Barbie filminin vizyona girmesiyle, pembe renginin popülerliği giderek arttı. Markalar Barbie'den esinlenerek ürünlerinin pembe versiyonlarını çıkarmaya başladı. Dünyaca ünlü yıldızlar da Barbie rüzgarından etkilendi ve pembeye büründüler. İşte ünlülerin göz alıcı pembe kombinleri.
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NİCKİ MİNAJ VE MARGOT ROBBİE
Ünlü rapçi Nicki Minaj, Barbie galasında pembe yerine gri tonlarını kullanmayı tercih etti.
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DOVE CAMERON
Dove Cameron, Barbie galasında pembe ve siyah renklerini kombinlemeyi tercih etti.
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AVA MAX
Dünyaca ünlü şarkıcı Ava Max'ın arabası pembe ışıltısı ile parlarken kıyafeti ise mavi tonlarında parıldıyordu.
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MEGAN FOX
Megan Fox sosyal medya hesabından pembe kıyafetiyle paylaşım yaptı ve Barbie'ye desteğini gösterdi.
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KİM KARDASHİAN
Renkli giyinmeyi seven Kim Kardashian, pembe kombini ile karşımıza çıkıyor.
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HAİLEY BİEBER
Barbie görünüşüne daha modern bir dokunuş getiren Hailey Bieber, toz pembe tonlarını tercih ediyor.
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DUA LİPA
Ünlü şarkıcı Dula Lipa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Barbie kombini ile pembeyi tercih ettiğini gösteriyor.
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RYAN GOSLİNG
Barbie filminin başrol oyuncularından Ryan Gosling, pembe takımıyla Ken rolünün hakkını veriyor.
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BİLLİE ELLİSH
Pembe ve siyah kombiniyle Billie Ellish yine kendi stilini yansıtmayı başarıyor.
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SAM SMİTH
Barbie, hırkasıyla Sam Smith pembe akımına katıldı.
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MARGOT ROBBİE
Barbie karakterini canlandıran Margot Robbie, toz pembe elbisesiyle rolünün hakkını veriyor.
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GRETA GERWİG
Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig pembe takımı ile akıma katılanlardan oldu.
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SELENA GOMEZ
Ünlü şarkıcı Selena Gomez, Barbie filmini izlemeye pembe elbisesiyle gidenlerden oldu.
Fotoğraflar: Instagram, GEN