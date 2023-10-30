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        Haberler Gündem Çevre BARAJ DOLULUK ORANI | İSKİ Baraj doluluk oranı açıklandı! 30 Ekim itibariyle baraj doluluk oranı belli oldu! İşte son veri...

        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, dün 19.13 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 18.88 olarak ölçüldü. Yetkililer mega kentte vatandaşların su kullanımı konusunda tasarruflu olması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 09:19 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:21
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        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
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        İstanbul'da beklenen eylül yağmurunun kısıtlı ve yetersiz olmasının ardından İSKİ, bu sabah, kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranını açıkladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        YÜZDE 18.88'E GERİLEDİ

        Mega kentte, sağanağa rağmen barajların doluluk oranı geriledi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada doluluk oranının, yüzde 18.88'e düştüğü görüldü.

        SU TASARRUFU ÇAĞRISI

        Yetkililer, vatandaşların su kullanımında duyarlı olması çağrısını yineledi.

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        #baraj İSKİ
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