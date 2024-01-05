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        Haberler Gündem Güncel Baraj doluluk oranında rekor! Baraj doluluk son durum, İstanbul baraj doluluk oranları, 6 Ocak 2024 baraj doluluk oranı güncel durum

        Baraj doluluk oranı belli oldu! Artış devam ediyor!

        İstanbul'da, kuraklığın ardından geçen yıl 11 Kasım'da barajların doluluk oranı yüzde 16.18'e kadar düşmüştü. Bir buçuk ay aralıklarla süren yağışın ardından bu oran yüzde 50'ler seviyesine çıktı. Barajlardan iki rekor haberi geldi! Son 5 yılın en yüksek 6 Ocak ortalamasına ulaşıldı. Doluluk oranı ise son bir yılın zirvesine çıktı. İşte 6 Ocak Cumartesi itibariyle son veri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 10:20 Güncelleme: 06.01.2024 - 09:54
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        Baraj doluluk oranı belli oldu! Artış devam ediyor!
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        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. 11 Kasım 2023'te Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da yağmurlu günlerden önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 52.44'e çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 52.45 OLDU

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        Dört gündür aralıklarla sağanak yağış alan İstanbul'da, bu sabah barajların doluluk oranı yüzde 52.45 olarak ölçüldü.

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        4 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 0.34'E ÇIKTI

        Dört günlük doluluk artışı böylece, yüzde 0.34 oldu. Öte yandan, barajlarda son 5 yılın en yüksek 5 Ocak ortalamasına ulaşıldı. Doluluk oranı ise son bir yılın zirvesine çıktı.

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