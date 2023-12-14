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        Haberler Gündem Güncel Baraj doluluk oranı | İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti! 14 Aralık baraj doluluk oranı

        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!

        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 34 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 14 Aralık Perşembe itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:09
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        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 40.20'ye çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 40.20 OLDU

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        Son 34 gündür aralıklarla süren ve dün yağan sağanağın ardından bu sabah, 14 Aralık Perşembe itibariyle doluluk oranı yüzde 40.40'a yükseldi.

        34 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 24.22'YE ULAŞTI

        Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 34 günde yüzde 24.22 artış sağladı.

        YARIN YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yarın, mega kentte sağanak bekleniyor.

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        #baraj doluluk oranı
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