baraj doluluk oranı | İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! Barajlarda rekor artış! - İstanbul baraj doluluk oranı ne oldu, son durum? - Güncel haberler

baraj doluluk oranı | İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! Barajlarda rekor artış! - İstanbul baraj doluluk oranı ne oldu, son durum? - Güncel haberler

REKLAM advertisement1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 25.63'e çıkmıştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 31.03 OLDU Son 20 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 30 Kasım Perşembe itibariyle doluluk oranı yüzde 31.03'e yükseldi.

20 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 14.85'E ULAŞTI REKLAM Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 20 günde yüzde 14.85 artış sağladı.

1 GÜNDE REKOR ARTIŞ OLDU Bununla birlikte dün yüzde 25.63 olan doluluk oranının, bu sabah yüzde 31.03'e çıkmasıyla, bir günlük rekor artış yüzde 5.4 oldu.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta da mega kente yağış ve barajların doluluk oranında artış bekliyor.