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        Haberler Gündem Güncel Baraj doluluk oranları bir ayda ne kadar arttı? İSKİ, 10 Aralık baraj doluluk oranı son durum! Baraj doluluk İstanbul güncel!

        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?

        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 30 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 10 Aralık Pazar itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 10:14 Güncelleme: 10.12.2023 - 12:42
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        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 37.27'ye çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 38.95 OLDU

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        Son 30 gündür aralıklarla süren ve dün yağan sağanağın ardından bu sabah, 10 Aralık Pazar itibariyle doluluk oranı yüzde 38.95'e yükseldi.

        30 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 22.77'YE ULAŞTI

        Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 30 günde yüzde 22.77 artış sağladı.

        HAFTA İÇİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre önümüzdeki hafta içi de mega kentte sağanak bekleniyor.

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        #baraj doluluk oranı
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