45 günde barajlarda doluluk ne kadar arttı?
Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 45 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı 1.5 ayda ne kadar arttı? İşte son durum...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.
11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ
İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 51.52'ye çıkmıştı.
DOLULUK ORANI YÜZDE 51.65 OLDU
Son 45 gündür, aralıklarla süren sağanağın ardından bu sabah, 25 Aralık Pazartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 51.65'e yükseldi.
45 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 35.47'YE ULAŞTI
Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 45 günde yüzde 35.47 artış sağladı. Sağanağın barajlara 1 günlük katkısı ise yüzde 0.13 oldu.
BU HAFTA DA SAĞANAK BEKLENMİYOR
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre önümüzdeki hafta içi mega kentte sağanak beklenmiyor.
İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle:
Büyükçekmece: 42.37
Sazlıdere: 32.64
Istarancalar: 70.02
Kazandere: 46.57
Pabuçdere: 26.13
Ömerli: 69.61
Darlık: 62.37
Elmalı: 85
Terkos: 41.45
Alibey: 62.58