Baraj doluluk oranı 1.5 ayda ne kadar arttı? İstanbul Baraj doluluk oranları 25 Aralık güncel son durum ne?

Baraj doluluk oranı 1.5 ayda ne kadar arttı? İstanbul Baraj doluluk oranları 25 Aralık güncel son durum ne?

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 51.52'ye çıkmıştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 51.65 OLDU Son 45 gündür, aralıklarla süren sağanağın ardından bu sabah, 25 Aralık Pazartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 51.65'e yükseldi.

45 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 35.47'YE ULAŞTI REKLAM Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 45 günde yüzde 35.47 artış sağladı. Sağanağın barajlara 1 günlük katkısı ise yüzde 0.13 oldu.

BU HAFTA DA SAĞANAK BEKLENMİYOR Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre önümüzdeki hafta içi mega kentte sağanak beklenmiyor. İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle: Büyükçekmece: 42.37 Sazlıdere: 32.64 Istarancalar: 70.02 Kazandere: 46.57 Pabuçdere: 26.13 Ömerli: 69.61 Darlık: 62.37 Elmalı: 85 Terkos: 41.45 Alibey: 62.58 Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak! Haberi Görüntüle