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        Haberler Gündem Güncel Baraj doluluk oranı 1.5 ayda ne kadar arttı? İstanbul Baraj doluluk oranları 25 Aralık güncel son durum ne?

        45 günde barajlarda doluluk ne kadar arttı?

        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 45 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı 1.5 ayda ne kadar arttı? İşte son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:15
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        45 günde barajlarda doluluk ne kadar arttı?
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 51.52'ye çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 51.65 OLDU

        Son 45 gündür, aralıklarla süren sağanağın ardından bu sabah, 25 Aralık Pazartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 51.65'e yükseldi.

        45 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 35.47'YE ULAŞTI

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        Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 45 günde yüzde 35.47 artış sağladı. Sağanağın barajlara 1 günlük katkısı ise yüzde 0.13 oldu.

        BU HAFTA DA SAĞANAK BEKLENMİYOR

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre önümüzdeki hafta içi mega kentte sağanak beklenmiyor.

        İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle:

        Büyükçekmece: 42.37

        Sazlıdere: 32.64

        Istarancalar: 70.02

        Kazandere: 46.57

        Pabuçdere: 26.13

        Ömerli: 69.61

        Darlık: 62.37

        Elmalı: 85

        Terkos: 41.45

        Alibey: 62.58

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