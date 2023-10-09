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        Haberler Gündem Hava Durumu İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor! 9 Ekim İstanbul'da barajların doluluk oranı son durum nedir?

        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!

        Kuraklığın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı ciddi seviyede düşmüştü. 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41'e kadar gerileyen doluluk oranı, 5 günde mega kentin aldığı yağışın ardından 1 puan yükselerek yüzde 23.50'ye ulaştı. Yağışın durmasının ardından bu sabah yapılan ölçümde doluluk oranının yüzde 22.80'e gerildiği belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 13:22 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:22
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        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
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        Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi.

        28 EYLÜL'DE YÜZDE 22.4'TÜ

        Sel ve taşkına neden olan, hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmurun ardından doluluk oranı gerileyen İstanbul'daki barajlardan nihayet iyi haber geldi.

        YÜZDE 1 KADAR YÜKSELDİ

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        Eylül ayının son haftasında, 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41 olarak ölçülen İstanbul'daki barajların doluluk oranı, 5 günde inen yağışla bir nebze de olsa yükseldi. 23.50'ye kadar çıkan doluluk oranı son dört günde yaşanan gerileme ile yüzde 22.80'e düştü.

        Yetkililer İstanbulluları su kullanımı konusunda tasarruflu olmaya çağırdı.

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        #baraj doluluk
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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