Bar kavgasındaki cinayet anı ortaya çıktı!

DHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde gittiği barda çıkan kavga sonrası öldürülen Abdullah Taşkıran (26) olayıyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Ferhat Gümüş (22) tutuklandı. Taşkıran'ın öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi Ali Menteşeoğlu Caddesi'nde Abdullah Taşkıran'ı yerde hareketsiz yatarken görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, vücudunda kesikler ve darp izleri olan Taşkıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

DÖVÜLEREK, BIÇAKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Taşkıran'ın gittiği barda kadın çalışanları rahatsız ettiği iddiasıyla iş yeri sahibi ve diğer görevlilerle tartıştığı ve dışarı çıkarıldığını belirledi. Taşkıran'ın yeniden içeri girdiğini, tartıştığı kişilerce dışarı çıkarılıp bu kez dövülerek bıçaklandığı saptandı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Taşkıran'ı bıçaklayan kişinin müşteri Ferhat Gümüş olduğunu tespit etti. Gümüş ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerden iş yeri M.H.K.'nin üzerinden kesici alet çıktı. Aramada ayrıca 1 tabanca ele geçirildi.

BIÇAKLAYAN MÜŞTERİ ÇIKTI

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ferhat Gümüş, M.H.K. ve Taşkıran'ı darbettiği tespit edilen iş yeri çalışanları M.K. ve A.K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gümüş tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ferhat Gümüş, A.K. ve M.K.'nin 'kasten yaralama', 'yağma ve genel güvenliği tehlikeye sokma' suçlarından kayıtları olduğu ortaya çıktı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada cinayet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerce kovalanan Taşkıran, sendeleyerek yere düşüyor. Bu sırada Ferhat Gümüş, elindeki bıçakla yerdeki Taşkıran'ı bıçaklıyor. Yerden kalkan Taşkıran'ın kaçmaya çalıştığı, aldığı tekme darbesi ile tekrar düştüğü görülüyor. Şüpheliler, ardından olay yerinden uzaklaşıyor.