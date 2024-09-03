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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Banvit'in kurucusu Görener, hayatını kaybetti - İş-Yaşam Haberleri

        Banvit'in kurucusu Görener, hayatını kaybetti

        Banvit'in kurucusu Vural Görener, 97 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 14:44 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:44
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        Banvit'in kurucusu Görener, hayatını kaybetti
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        Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Banvit'in kurucusu Vural Görener, 97 yaşında hayatını kaybetti.

        1927 doğumlu Görener, 1968 yılında BANVİT’i kurmuştu.

        Görener, 4 Eylül 2024 Çarşamba günü Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Haydarçavuş Camii’nde kılınacak olan öğle namazının ardından Erdek Belkıs köyünde defnedilecek.

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