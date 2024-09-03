Banvit'in kurucusu Görener, hayatını kaybetti
Banvit'in kurucusu Vural Görener, 97 yaşında hayata veda etti
Giriş: 03.09.2024 - 14:44 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:44
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Banvit'in kurucusu Vural Görener, 97 yaşında hayatını kaybetti.
1927 doğumlu Görener, 1968 yılında BANVİT’i kurmuştu.
Görener, 4 Eylül 2024 Çarşamba günü Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Haydarçavuş Camii’nde kılınacak olan öğle namazının ardından Erdek Belkıs köyünde defnedilecek.
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