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        Haberler Dünya İsrail Ordu Radyosu: İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti | Dış Haberler

        İsrail Ordu Radyosu: İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti

        Son dakika... İsrail Ordu Radyosu'nun açıklamasına göre, İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai istifa etti. Yadai istifa gerekçesi olarak "kişisel nedenleri" gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 12:04 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:16
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        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail Ordu Radyosu İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai'nin istifa ettiğini duyurdu. Yadai istifa gerekçesi olarak kişisel nedenleri gösterdi.

        Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
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        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Yadai'nin istifası, ülkede son günlerde artan protestoların ardından geldi.

        İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı. Rehinelerin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından İsrailliler, Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin birçok noktasında Netanyahu hükümetini Gazze'de ateşkes anlaşması imzalaması talebiyle protesto ediyor.

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        Ülkede binlerce kişinin katıldığı protestolar devam ederken, Kara Kuvvetleri Komutanı Yadai'nin istifa etmesi dikkati çekti. Yadai, son üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyordu.

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        Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, Yadai'nin istifa talebini onayladığı belirtildi.

        Yadai'nin, yerine geçecek bir subay bulunduğunda önümüzdeki haftalarda istifa etmesi bekleniyor. Yerine kimin geçeceği ise henüz belli değil.

        TAMİR YADAİ KİM?

        1988 yılında İsrail Savunma Kuvvetleri'nde göreve başlayan Yadai, yıllar geçtikçe önde gelen saha komutanlarından biri oldu. İsrail basınında yer alan haberlerde, Yadai'nin Genelkurmay içindeki en başarılı isimlerden biri olarak kabul edildiği belirtildi.

        Yadai, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarında kara manevraları için baskı yaptı. Son altı ayda kara kuvvetlerinin kabiliyetlerinin artırılması ve kara kuvvetlerine yönelik stratejik tedarik planlarının ilerletilmesi için çalışmalar yürüttü.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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