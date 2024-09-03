Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı

Ordu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, burada yaptığı konuşmada, adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, "Bizim inancımızda küçük çocuklar günahsız ve cennetliktir. Cenab-ı Hak, peygamberimize komşu eylesin. Böyle bir kaza vuku buldu. Başta sayın valimiz olmak üzere, eğitim camiası olarak bizler de üzüntü içerisindeyiz. Sizlerin acısını paylaşmak için buradayız. Kabul ettiğiniz için ailemize teşekkür ediyoruz. Anne ve babaya Allah büyük sabırlar ihsan eylesin. Gerekli, yapılması gereken idari ve adli soruşturma da yapılıyor. Bunda da gönlünüz müsterih olsun." şeklinde konuştu.