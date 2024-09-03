Ahu Tuğba'nın vefatında şüpheli ölüm

REKLAM advertisement1

KOAH nedeniyle pazar günü hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den bu sabah kalkacak olan tarifeli uçakla İstanbul'a getirileceği duyurulmuştu.

Bir başka duyuruya göre; Ahu Tuğba için perşembe günü AKM'de bir tören düzenlenecek, cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazdan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecekti.

Ahu Tuğba hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

Ne var ki ABD'de bazı prosedürler tamamlanmadığı için Ahu Tuğba'nın cenazesinin gelişi biraz zaman alabilir. ABD'li yetkililer, Tuğba'nın vefatını 'şüpheli ölüm' kategorisine aldı.. Bu nedenle de cenazenin İstanbul'a nakli uçuş engeline takıldı. İnceleme ve soruşturma işlemleri devam ediyor.

REKLAM

Ahu Tuğba'nın cenazesinin ne zaman geleceği henüz belli değil. Prosedürler tamamlanırsa cenaze, planlandığı gibi perşembe günü defnedilecek.

Bu konuda bir açıklama yapan SİNEGED (İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği) yönetim kurulu üyesi Nur Türkşen, şunları söyledi; "Türk Sineması, Yeşilçam'ın kıymetli yıldızlarından Ahu Tuğba'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır. Sanat dünyamıza kattığı eşsiz değerler ve sinemamızda bıraktığı silinmez izlerle, Ahu Tuğba daima hatırlanacaktır. Bu büyük kayıp karşısında derin bir keder içerisindeyiz. Amerika’daki uçuş prosedürlerinden kaynaklı, Cenaze töreni tarihi henüz belirlenmemiş olup, bu konuda duyuru daha sonra yapılacaktır. Bilgimiz dışında yapılan yanlış tarih bilgilendirme ve duyurulara itibar edilmemesi rica olunur. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyor, bu zor günlerinde yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. SİNEGED olarak, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Ahu Tuğba'nın hatırasını daima yaşatacağımızı vurgulamak isteriz."