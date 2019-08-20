"ESER ÜRETİN, DAHA KALICI OLACAKSINIZ"



Emrah, sosyal medya hesabından, "Sosyal medyayı çok aktif kullanan biri değilim ve sosyal medyadan kimseye akıl vermem. Nasihat vermem. Müziğe gönül vermiş genç arkadaşlar, sizlere tavsiyem şu; eser üretin. Eserleriniz olsun, göreceksiniz çok daha kalıcı olacaksınız ve daha başarılı olacaksınız. O eseri ürettikten sonra bir eserin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız" şeklinde konuşmuştu.