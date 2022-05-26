Banliyö 13 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Banliyö 13 (District 13) nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

Banliyö 13 vizyona girdiği 2004 yılında sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi başarmış bir filmdir. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla sinema eleştirmenlerinden tam not almayı başarmıştır. Yönetmenliğini Pierre Morel, yapımcılığını ve senaristliğini Luc Besson üstlenmiştir. Peki Banliyö 13 filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Banliyö 13 (District 13) nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte cevaplar...

BANLİYÖ 13 FİLM KONUSU NE?

Film 2013 yılında Paris'te geçer. Damien özel bir müdahale timinde görev alan seçkin bir polistir. Dövüş sanatlarında uzman olan Damien, gizli soruşturmalar konusunda tam bir uzmandır. Sorunları kısa sürede etkili ve kesin bir şekilde çözme konusunda da oldukça yeteneklidir.

Bu yetenekli adam kariyerinin en zorlu göreviyle karşı karşıyadır. Banliyönün en belalı çetesi tarafından hazırlanmakta olan bir kitle imha aracı insanlığı tehdit etmektedir.

BANLİYÖ 13 OYUNCULARI KİMLER?

Cyril Raffaelli - Yüzbaşı Damien Tomaso

David Belle - Leïto

Tony D'Amario - K2

Dany Verissimo - Lola

Bibi Naceri - Taha Ben Mamoud

François Chattot - Krüger

Nicolas Woirion - Corsini

Patrick Olivier - Albay

Samir Guesmi - Jamel

Jeff Rudom - Yeti

BANLİYÖ 13 NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Fransa ve Romanya'da yapıldı.

BANLİYÖ 13 NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Film 2004 yılında vizyona girdi.