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Bankaların emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? 2022 En yüksek emekli promosyonunu veren bankalar hangileri? Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır?

Bankaların emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır?

Emekli promosyon ödemeleri milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 42,35 olarak belirlendi. Zamlı emekli maaşı ödemeleri 17 Temmuz günü itibariyle yapılıyor ve emekli promosyon tutarları bankadan bankaya göre farklılık gösteriyor. İşte, 2022 Bankaların emekli promosyon ödeme tutarları hakkında merak edilenler...

21.07.2022 - 14:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli promosyon ücretleri son dakika gelişmeleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 4 Temmuz günü açıklanan enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon farkı yüzde 42,35 olarak belirlendi. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylıkları yükseldi. Zamlı emekli maaşları ödemeleri 17 Temmuz Pazar günü itibariyle yapılmaya başlandı. Promosyon tutarları bankadan bankaya farklılık gösterirken bazı bankalar 6 bin liranın üzerinde ödeme yapıyor. İşte, 2022 emekli promosyon ödeme rakamları...

  • EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

    Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar.

    Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden vey a e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

  • YAPI KREDİ

    8 Temmuz 2022 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 5.250 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyorlar.

    Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 3.500 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 4.250 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenir.

  • GARANTİ BANKASI

    Garanti Bankası, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır. Promosyon ödemesinden, 1 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır. *Promosyon ödemesi için SGK’nın belirlemiş olduğu koşullar geçerli olacaktır.

  • HALKBANK

    1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

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