Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Bankalardan kur korumalı TL mevduat hesabı kampanyası

Yeni ekonomi tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve birikimlerini Türk Lirası mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki değişikliklerden etkilenmesinin önüne geçmeyi amaçlayan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününü bankalar devreye almaya başladı

25.12.2021 - 19:20 | Güncelleme: PARA
HABERTURK.COM

  • Türk Lirası tasarruflarını olası kur risklerine karşı korumaya yönelik Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı VakıfBank müşterilerinin hizmetine sunuldu. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açmak isteyen bireysel VakıfBank müşterilerinin VakıfBank şubelerine başvurmaları yeterli. VakıfBank’ın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, 92, 181, 272 ve 366 gün vade seçenekleri ile açılabiliyor. 

     

  • Açılan hesabın vade sonu geldiğinde, hesabın faiz getirisi ile vade başlangıç ve vade bitiş tarihindeki kur farkından kaynaklı olası kazanç kıyaslanarak, daha yüksek tutar hesaba aktarılıyor. Hesap açılışı ve vade bitiş tarihlerinde Merkez Bankası’nın saat 11.00’de açıklayacağı dolar kuru baz alınıyor. Kur farkından kaynaklı gerçekleşebilecek kazancın, mevduat getirisinden daha yüksek olması durumunda kur farkı hesaba yansıtılıyor. 

  • VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Kurulduğu ilk günden bu yana tüm faaliyetlerinde kendisiyle birlikte ülke ekonomisini de büyütmeyi hedefleyen bir banka olarak, üretimi, ihracatı ve istihdamı desteklemeyi her zaman olduğu gibi sürdürüyoruz. Bireysel müşterilerimiz için de tasarruflarını en etkili şekilde değerlendirmelerini sağlayacak ürünler sunmak için çalışıyoruz. İlk olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, detayları Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından paylaşılan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’nı en hızlı şekilde devreye aldık. Amacımız her zaman olduğu gibi müşterilerimizin yanında olmak ve ihtiyaç duydukları desteği sağlamak” dedi.

  • Alternatif Bank, birikimlerini Türk Lirası olarak değerlendirirken kur riskine karşı korunmak isteyen müşterileri için “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” hesabını kullanıma sundu. 

  • 3 aydan 12 aya kadar değişen vadelerle ve avantajlı faiz oranlarıyla Alternatif Bank şubelerinden açılabilen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı ile ilgili ayrıntılı bilgiye bankanın web sitesinden ulaşılabiliyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.