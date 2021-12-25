VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Kurulduğu ilk günden bu yana tüm faaliyetlerinde kendisiyle birlikte ülke ekonomisini de büyütmeyi hedefleyen bir banka olarak, üretimi, ihracatı ve istihdamı desteklemeyi her zaman olduğu gibi sürdürüyoruz. Bireysel müşterilerimiz için de tasarruflarını en etkili şekilde değerlendirmelerini sağlayacak ürünler sunmak için çalışıyoruz. İlk olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, detayları Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından paylaşılan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’nı en hızlı şekilde devreye aldık. Amacımız her zaman olduğu gibi müşterilerimizin yanında olmak ve ihtiyaç duydukları desteği sağlamak” dedi.