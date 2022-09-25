YAPIKREDİ

10 Eylül 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir.

10 Eylül 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanya başlangıç tarihinden 30.11.2022'ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 300 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk haftası yapılacaktır.

Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir. Kampanyadan faydalanılabilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir.

Kredi kartı kampanyasından 20 Ocak 2022 – 10 Eylül 2022 arasında ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.

Kampanyadan 10 Eylül 2022 tarihi itibariyle Yapı Kredi Bankası’ndan promosyon taahhüdü bulunan ve bir diğer SGK emekli aylığı getiren müşteriler yararlanamazlar.

7.500 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon/ek nakit ödül başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir.

Fatura ve kredi kartı kampanyasından hak edilen ödüller, müşterinin emekli maaş hesabına yatırılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon/ek nakit ödül tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapılır.

Nakit promosyon ödemesi üç yıl için peşin olarak yapılır ve üç yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.

Nakit promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapıldıktan sonra üç yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon/ek nakit ödül verilmez.

Nakit promosyonun/ek nakit ödülün ödendiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde; herhangi bir sebeple gelir/aylığın farklı kuruma taşınması ya da SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi durumunda Bankanın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın ödenen toplam promosyon/ek nakit ödül tutarı şartın bozulduğu tarih esas alınmak suretiyle taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. kampanyayı dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.