İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirleri genelgesini yayınladı ve vatandaşların gözleri kamu ve özel kurumların çalışma saatlerine çevrildi. Bankaların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bazı bankalar İstanbul şubelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında mesai saatlerini değiştirdi. Bankalar kaça kadar açık? Bankalar kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri ne?
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?
İstanbul Valiliği'nin açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul genelinde bazı bankaların mesai saatleri değişti. Covid-19 salgınının başladığı dönemlerde alınan önlemler geri döndü. Bazı bankalar müşterilerine değişen mesai saatleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?
İstanbul özelinde İş Bankası şubelerinin gişe çalışma saatleri 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 olacak şekilde değiştirildi.
GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?
Garanti Bankası İstanbul şubeleri, 16 Kasım 2020 itibarıyla 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 arasında çalışmaya başlayacak.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?
Ziraat Bankası, şubelerde 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.
HSBC BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?
HSBC çalışma saatleri 08.30-17.00 arasındadır.
HALK BANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Halk Bank çalışma saatleri 09.00-17.00 arasındadır.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?
Denizbank şubeleri 09.00-17.00 arası hizmet veriyor.
YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Yapı Kredi Bankası mesai saatleri 09.00-17.00 arasındadır.
AKBANK MESAİ SAATLERİ 2020
Akbank mesai saatleri olarak hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
TEB bankası 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
KUVEYT TÜRK BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Kuveyt Türk şubeleri hafta içi 09:30-12:30 ve 13:30-17:00 (Cuma 14.00-17.00) saatleri arasında hizmet vermektedir.
VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Vakıfbank, 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
ING Bank şubeleri 09.00-17.00 saatleri arasında açık.
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