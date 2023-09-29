Bankalar Birliğinden dolandırıcılık uyarısı

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) finansal hizmet müşterilerinin maruz kaldığı “dolandırıcılık” konulu başvurular aldıklarını belirtti.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada "Bu başvurular incelendiğinde, birçoğunda müşterilerin dolandırılacaklarının farkına varmadan; şifrelerini paylaştıkları, kötü amaçlı yazılımları bilgisayar, akıllı cihaz veya telefonlarına yüklendiği, sahte sitelere giriş yaparak mağduriyetlerine yol açacak bilgileri aktardıkları, sosyal medya hesaplarında kendileriyle iletişime geçen kişilere dolandırılmalarına yol açacak bilgileri verdikleri anlaşılmaktadır" denildi.

Açıklamada söz konusu dolandırıcılık vakalarıyla ilgili şu tavsiyelerde bulunuldu:

"Bu tip dolandırıcılıklara maruz kalmamak için kendisini telefonda veya sosyal medya hesaplarında banka çalışanı, görevli, polis, telefon operatörü, kargo çalışanı, arkadaş, akraba gibi tanıtarak şifre talep eden kişilerle şifrelerin kati suretle paylaşılmaması, giriş yapılan internet sitesinin güvenlik unsurlarına sahip olduğunun incelenmesi, internet adresinin doğru olduğu teyit edilerek işlem yapılması, akıllı cihazlara yüklenen uygulamalara dikkat edilmesi son derece önemlidir."