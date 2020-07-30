Bankalar bugün açık mı? Bankalar bayramda çalışıyor mu? soruları bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşların gündeminde. Ancak resmi kurumlarda olduğu gibi bankalarda resmi ve dini bayram günlerinde kapalı oluyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI? BUGÜN SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Arefe günü yarım gün tatil sayılıyor. Yani bankalarda bugün yarım gün çalışıyor. Öğleden sonra bankalar kapalı olacak ve işlem yapılamayacak.