Bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri nelerdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüsün ülkemizde de vakalarına rastlanmasının ardından ülke genelinde koronavirüs önlemleri arttı. Bankalar da mağazalarına belirli sayıda müşteri alacağını açıkladı.

BANKALAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine corona virüs tedbirleri konulu ek bir genelge daha gönderildi. Banka, PTT ve kargolar açık olacak.

BANKALAR SINIRLI SAYIDA MÜŞTERİ ALACAK!

Bazı bankalar mağazalarına gelen müşteri sayısını kontrol etmek amacıyla sınırlı sayıda vatandaş almaya karar verdi.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Ülkemizde bankalar için belirlenmiş çalışma saatleri bulunmaktadır. Ancak bu çalışma saatleri bankadan bankaya göre değişebilmektedir. Bazen kimi bankaların farklı şubelerinde farklı açılış ve kapanış saatleri ya da öğle arası molasında küçük değişiklikler olabiliyor.

Genel olarak baktığımızda bankacılık sektöründe mesai saatleri, sabah 08.30-09.00’da başlayıp, akşam da 17.00-17.30 saatlerinde sona ermektedir. Birçok banka öğle yemeği molası vermezken, öğle arası yapan bankalar 12.30-13.30 saatleri arasında çalışmazlar.

Bankalar, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde, Ramazan ve Kurban bayramı tatillerinde ve hafta sonu cumartesi-pazar günlerinde kapalıdır.