Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 11 Eylül ile biten haftada 15 milyar 185 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 488 milyar 569 milyon liradan 3 trilyon 503 milyar 754 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 44 milyar 152 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,3 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 379 milyar 367 milyon lira oldu.
TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Eylül ile biten haftada 2 milyar 373 milyon lira yükselerek 661 milyar 323 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 276 milyar 233 milyon lirası konut, 10 milyar 312 milyon lirası taşıt ve 374 milyar 778 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 642 milyon lira azalarak 575 milyar 687 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,5 yükselerek 130 milyar 403 milyon liraya ulaştı.
Bireysel kredi kartı alacaklarının 58 milyar 603 milyon lirası taksitli, 71 milyar 800 milyon lirası taksitsiz oldu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 azalışla 150 milyar 608 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 109 milyar 907 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 119 milyon lira artarak 728 milyar 5 milyon lira oldu.
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