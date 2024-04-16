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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Bankacılık kredi hacminde artış - Para Haberleri

        Bankacılık kredi hacminde artış

        Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 5 Nisan haftasında 7 milyar 666 milyon lira artarak 12 trilyon 884 milyar 459 milyon liraya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:58
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        Bankacılık kredi hacminde artış
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Nisan itibarıyla 7 milyar 666 milyon lira artış gösterdi.

        Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 876 milyar 793 milyon liradan 12 trilyon 884 milyar 459 milyon liraya yükseldi.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil 5 Nisan haftasında 52 milyar 58 milyon lira azalarak 15 trilyon 409 milyar 260 milyon liraya geriledi.

        Verilere göre, tüketici kredilerinin tutarı, 5 Nisan itibarıyla 9 milyar 738 milyon lira azalışla 1 trilyon 613 milyar 764 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 445 milyar 626 milyon lirası konut, 91 milyar 994 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 76 milyar 144 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 379 milyon lira artarak 1 trilyon 599 milyar 167 milyon liraya çıktı.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,9 artışla 1 trilyon 389 milyar 660 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 604 milyar 44 milyon lirasını taksitli, 785 milyar 616 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 314 milyon lira artışla 198 milyar 857 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 162 milyar 632 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 15 milyar 809 milyon lira artarak 2 trilyon 755 milyar 887 milyon lira oldu.

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