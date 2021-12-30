30 Aralık Perşembe günü kredi çekmek için bankaya gitmeyi planlayan vatandaşlar güncel ihtiyaç, taşıt ya da konuk kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Merkez Bankası 16 Aralık Para Politikası Kurulu toplantısında yüz baz puan faiz indirimi kararı almış ve politika faizini yüzde 14'e çekinde gözler yeniden bankaların kredi faiz oranlarına çevrildi.

Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz indirimi kararının ardından kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Merkez Bankası faiz indirimi sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti.

Merkez Bankası faiz indiriminin ardından Ziraat Bankası ve Vakıflabank konut kredi faiz oranlarını düşürdü. İşte bankaların kredi faiz oranları...