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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BANKA EMEKLİ PROMOSYON 2024: Son gün 29 Şubat! Emekli promosyonu ne kadar, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? Akbank, Yapı Kredi - Merak Edilenler Haberleri

        Emeklilerin dikkatine: Banka promosyonlarında son gün 29 Şubat!

        Bankalar, emekli vatandaşlara özel promosyonlar sunuyor. Üç yıl süreyle maaşını bankadan almaya söz veren emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere promosyon ödemesi yapılıyor. Her banka kendi içerisinde farklı bir kampanya yürütürken; promosyon miktarı da değişiyor. Ancak bankaların birçoğu 29 Şubat yani bugün promosyon kampanyasını sonlandıracak. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların gün içerisinde başvurularını tamamlaması gerekiyor. Sizler için emekli promosyonu veren bankaları ve kampanyalarını bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 08:21 Güncelleme: 29.02.2024 - 08:21
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        • 1

          Emekli promosyon kampanyalarında sona geliniyor. Birçok banka, 3 yıl maaş sözüne karşılık olarak sunduğu promosyon kampanyasına bugün 29 Şubat'ta sona erdirecek. Sizler için emekli promosyonu veren tüm bankaları ve güncel kampanyaları bir araya getirdik. İşte, Yapıkredi, İş, Garanti, Ziraat, Ing, TEB ve diğer bankaların emekli promosyon miktarları...

        • 2

          EMEKLİ PROMOSYONLARINDA BUGÜN SON GÜN!

          Bankalar, emeklilere çeşitli promosyonlar sunuyor. 15 bin TL'ye kadar çıkan promosyon ödemelerinde birçok banka başvuru yapmak için 29 Şubat'ı son gün olarak gösteriyor. Bu tarihten itibaren bankaların belirttiği promosyon miktarı ve kampanya geçerliliğini yitirecek.

        • 3

          TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

          Türkiye Finans'tan Emeklilere 15.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül fırsatı

          1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında maaşınızı Türkiye Finans’a taşımanız halinde, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.

          SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa promosyon talebinde bulunan müşteriler;

          3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

          3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar

          7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar

        • 4

          YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

          3 Şubat 2024-29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

          Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

        • 5

          İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

          T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 1 Ocak-29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

        • 6

          QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

          8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü.

          Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon

          Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon

          Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon

          Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon

        • 7

          GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

          Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL’ye varan hoş geldin paketi!

          Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1-29 Şubat 2024’tür. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

          Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,

          3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

          7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL

          10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

        • 8

          HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

          Maaşını 3 yıl boyunca HalkBank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

          01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

          3.500 TL altı 3.000 TL

          3.500 - 7.499 TL 3.500 TL

          7.500 - 9.999 TL 4.500 TL

          10.000 TL ve üzeri 5.000 TL

        • 9

          VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

          1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

          3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

          3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

          7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

          10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

          3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

        • 10

          AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

          SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklililer 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilir.

          Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

          Tablo şu şekilde;

          3.500 TL altı 6.000 TL

          3.500 - 7.499 TL 7.000 TL

          7.500 - 9.999 TL 9.000 TL

          10.000 TL ve üzeri 10.000 TL

          *Emekli promosyon ödeme kampanyaları bankalar tarafından güncellenmektedir. Güncel rakamları görmek için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

        • 11

          ING EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI

          Maaşını ING’ye taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklileri, maaş tutarına ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

          Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

          Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

          1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

          3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

          3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

          7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL

          10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

        • 12

          ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

          SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerilere;

          3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

          3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

          7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

          10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

        • 13

          TEB EMEKLİ PROMOSYONU

          TEB, emekli maaşını bankadan almak isteyen vatandaşlar için şunları sunuyor;

          0-3.499 TL arası maaşa, 3.000 TL

          3.500-7.499 TL arası maaşa, 3.500 TL

          7.500 TL-9.999 TL arası maaşa 4.500 TL

          10.000 TL ve üzeri maaşa 5.000 TL promosyon veriyor.

        • 14

          DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

          Deniz Bank, emekl maaşını 3 yıl süre ile bankadan alma sözünü verenlere şu promosyonları veriyor;

          0-3.499 TL arası maaş alanlar 3.000 TL

          3.500 TL-7.499 TL arası maaş alanlar 3.500 TL

          7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlar 4.500 TL

          10.000 TL ve üzeri naaş alanlar 5.000 TL promosyon veriliyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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