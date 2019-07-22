Bank Mellat, Türkiye'de faaliyet gösteren İran sermayeli bir banka olarak, iki ülke arasında ticaret hacminin artırılması hedefiyle hizmet veriyor. Banka bunun yanında hem bireysel hem de kurumsal alanda banka hesabı açmak isteyen tüm kişiler için faaliyetlerini sürdürüyor.

BANK MELLAT MESAİ SAATLERİ

Bank Mellat hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. 12.30-13.30 saatleri arasında bir saat öğle molası veren banka, 13.30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Bank Mellat hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri çalışmamaktadır.

Bank Mellat, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde de kapalıdır.

BANK MELLAT ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

A&T Bank Merkez Binası, Levent 34335 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunmaktadır. Bankanın Merkez Şubesine 0212 279 80 15 numaralı telefon numarası ile ulaşabilirsiniz.