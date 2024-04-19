Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul Fatih'te dehşet! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı - Güncel haberler

        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, kapıyı ateşe verdi, 4 kişiyi rehin aldı

        İstanbul Fatih'te sabaha karşı dehşet anları yaşandı. İlçede bir kişi tartıştığı komşusunun kapısına balyozla dayandı. Saldırganın evin kapısını ateşe vermesiyle 4 kişilik aile içeride mahsur kaldı. Devreye özel harekat polisleri girdi ve zanlı kısa süre sonra yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 09:27 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fatih'te, üst komşusunun kapısını matkap ve balyozla açmaya çalışırken ateşe veren saldırgan, özel harekat polislerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

        • 2

          DHA'nın haberine göre bu sırada, evin içinde mahsur kalan 4 kişilik aile ise itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile kurtarıldı.

        • 3

          Olay, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4'üncü katta yaşayan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, daha önce birçok kez tartıştığı üst kattaki komşusunun kapısına giderek yanında getirdiği matkap ve balyozla kapıyı açmaya çalıştı.

        • 4

          Başarılı olamayan saldırgan, evin kapısını ateşe verdi. Evde bulunan 4 kişilik aile, evin içine giren dumandan etkilenirken, saldırganın kapıda beklemesinden dolayı da içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        • 5

          Dumandan etkilenen 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile evin penceresinden kurtarıldı. Bu sırada, olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan ile iletişime geçerek ikna etmeye çalıştı.

        • 6

          ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

          Ekiplerinin ikna çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine, adrese özel harekat polisleri sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen saldırgan, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

        • 7

          MAHSUR KALDIĞI ANLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİ

          Oturdukları evin kapısının saldırgan komşuları tarafından ateşe verilen 4 kişilik aile, olay anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, kapının altından evin içerisine giren dumanları gören aile fertleri, 'yanıyoruz ya böyle bir şey yok' diyerek görüntüledi.

        • 8

          O ANLARI ANLATTI

          Evde mahsur kalarak panikleyen ve pencereye çıkıp bağırarak yardım isteyen Muhammed Enes, "Alt kattaki komşu, matkapla içeri girmeye çalıştı, evin kapısını yaktı. Balyozla kapıya vurdu. Polisleri aradık polis geldi. Camdan bağırdım polislere yardımcı olsanıza adam kapıyı yakıyor. Özel harekat polisleri geldi. Saldırgan benim alt komşum, bu gece hiçbir tartışma yaşamadık, ruh hastası kendisi kuruluyor. Daha öncede polisi çağırmıştık. Çevik kuvvet geldi, kapısını koçbaşıyla kırmıştı. Kapısını biz mi kırdık zannediyor artık. Sürekli iki, üç akşam da bir geliyor. Daha önce 4-5 defa şikayetçi olduk. 1'inci kattaki komşuyu da rahatsız ediyor. O da şikayetçi oldu ama almıyorlar." dedi.Öte yandan, saldırganın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirilirken, polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        "Oyuncularım stres yaptı"
        "Oyuncularım stres yaptı"
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Penaltılarda yıkıldık!
        Penaltılarda yıkıldık!
        Yanlışlar zinciri!
        Yanlışlar zinciri!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Bu bölgelerde sağanak var
        Bu bölgelerde sağanak var
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Tanju Özcan'ın eşi belediyeyi protesto etti
        Tanju Özcan'ın eşi belediyeyi protesto etti
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Filmlerde figüranlık yapmış
        Habertürk Anasayfa