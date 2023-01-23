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Akraba ziyaretinde balkondan düşen 1.5 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Aksaray'da akraba ziyaretine gidilen müstakil evin 2'nci katındaki balkonundan düşen Afganistan uyruklu 1.5 yaşındaki Zeynep Bereoh, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 23.01.2023 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
Balkondan düşen minik Zeynep öldü
DHA

Aksaray'da, akraba ziyaretinde balkondan düşen 1.5 yaşındaki Zeynep Bereoh, yaşamını yitirdi

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Aliş Bereoh, eşi ve 6 çocuğu ile akrabalarının evine ziyarete gitti.

Zeynep Bereoh burada kardeşleri ile balkonda oynamaya başladı. Bir süre sonra demir parmaklıklara tırmanıp, sarkan küçük Zeynep, beton zemine düştü.

Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep Bereoh, yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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