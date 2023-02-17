"DEPREM OLDU SANDIK, İNSAN KORKUYOR SONUÇTA"

Site sakini Necla Tuna, "Sabah saat 06.00 gibi oldu. İyi ki o saatte oldu. Hiç olmasaydı daha iyiydi ama o saate en azından çocuklar yoktu. Ben burada kiracıyım. Deprem oldu sandık. İnsan korkuyor sonuçta. Kimsede herhangi bir yaralanma olmadı" dedi.