Balkabağının faydaları

Balkabağı yerde yetişen bir sebzelerden biridir. Ekimi ilkbahar aylarında yapılırken sonbahar aylarında ise balkabağının hasadı yapılır. Dış yüzeyi sert olsa da kabukları ince bir yapıdadır ve pişince yumuşar. Kabuklarını ince bir şekilde soymanın daha faydalı olacağı yönünde yorumlar bulunmaktadır. Bunun nedeni balkabağında bulunan vitamin ve minerallerin daha çok kabağın kabuk kısmında yer almasıdır. İşte herkes tarafından merak edilen balkabağının bilinmeyen özellikleri.

Balkabağı Faydaları

Balkabağı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da aktarılmaktadır ve kullanılması önerilmektedir. Lif yapısı zengin olan balkabağı diyet yapanlar açısından önemli bir sebzelerin arasında yer alır. Tok tutma özelliği nedeniyle kilo kontrolü yapmanıza yardımcı olur.

Vücudunuzun direncin artırarak soğuk algınlığına karşı koruyucudur.

Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltmaya yardımcıdır.

Vücudunuzdaki toksinleri atmaya yardımcı olur.

Zengin kalsiyum içermesi nedeniyle çocuklarda kemik gelişimi açısından faydalıdır.

Balkabağının çekirdeği yüksek tansiyonu kontrol etmeye yardımcı olur.

Cildin yenilenmesine ve kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur.

Rahatlatıcı etkisi vardır. Özellikle çekirdeklerini tüketmek rahat bir uyku uyumanızı sağlar.

İçeriğinde beta-karoten bulunur. Bu sayede kolesterolü düşürücü etkisi vardır.

Vücudunuzda oluşan yara ve iltihapların daha kısa sürede iyileşmesini sağlar ve yaralarınızın mikroplardan arınmasına yardımcı olur.

Kabak çekirdeğinin erkeklerde görülen prostat hastalığına iyi gelmektedir.

Basur hastalarının balkabağı tüketmeleri önerilmektedir.

Saç dökülme probleminiz varsa balkabağı bu konuda da yardımcıdır. Saçlarınızı gürleştirir ve dökülme sorunlarını azaltır.

Balkabağı Zararları

Balkabağı sebzesinin uzmanlar tarafından bilinen veya söylenen çok fazla zararlı etkileri yoktur. Fakat her şeyin olduğu gibi balkabağının da aşırı tüketimi yan etkilere yol açabilir. Balkabağı A vitamini açısından çok zengin bir sebzedir. Bu yüzden normalden fazla tüketildiğinde vücutta fazla A vitamini depolanmasına sebep olur. Bu yüksek A vitamini de karaciğer başta olmak üzere organları yorabilir.

Balkabağı Cilde İyi Gelir Mi?

Balkabağı içerisindeki vitaminler bakımından oldukça zengindir. Bu vitaminler A, E, V vitaminleridir. Bu zengin içeriği sayesinde balkabağı cilt sağlında da oldukça etkili besinlerden biridir. Ciltteki ölü hücreleri yok etmede ve lekeleri azaltmada gözle görülür derecede etkisi onaylanmıştır. Ayrıca balkabağından yapılmış maskenin de cilde birçok faydası vardır. Kolajen üretimini desteklemeye yardımcı olur, böylece cilt tonunu ve esnekliğini geliştirir. Balkabağı neye iyi gelir sorusu da merak edilir. Balkabağı cildi kırışıklıklara ve hatta cilt kanserine neden olan serbest radikal hasarlarından korur. Sivilceye yatkın bir cilt tipinde bu durumu engelleyen vitaminler vardır. Bunların başında yer alan E vitamini balkabağı içerisinde yoğun bir şekilde bulunur. Balkabağı maskesi gözenekleri derinlemesine temizleyip, cildi besleyerek yeni sivilce oluşumunu büyük oranda azaltır. Gözeneklerin yağ, kir nedeniyle tıkanması sonucu oluşan siyah noktalardan da balkabağı maskesiyle korunabilirsiniz.

Balkabağı Gebelikte Faydalı Mı?

Balkabağı kadın doğum uzmanlarına göre hamilelikte tüketilmesi doğru görülen besinlerden biridir. Balkabağı içerisindeki A vitamini sayesinde bebeğin gelişimine destek olur. Kolay sindirilebilme özelliğinden dolayı midenin ve bağırsakların rahatlamasını sağlayarak hamile kadınların hazımsızlık sorunlarına iyi gelir.