Balıkesir'de TIR'la çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
Bigadiç-Sındırgı kara yolunda otomobille TIR'ın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Dursun Karataş (48) yönetimindeki otomobil, Kayalıdere mevkiinde Mustafa G. idaresindeki TIR'la çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Karataş, eşi Zeynep Karataş (51) ve annesi Cemile Karataş (77) olay yerinde yaşamını yitirdi.
TIR sürücüsü Mustafa G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan cenazeler, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.