İki otomobilin çarptığı yaya öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Erdem D. yönetimindeki 10 T 3142 plakalı ticari taksi, Çanakkale-Balıkesir kara yolu Akçay Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Fevzi Tenek'e çarptı. O sırada arkadan gelen İzzet G. idaresindeki 16 H 2141 otomobil de Tenek'e çarptı.

AA'nın haberine göre; Tenek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kaçan İzzet G, polis ekiplerince yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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