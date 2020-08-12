Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kepsut ilçesi Eşeler Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen yerleşim yeri İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.