Aydınlatma direğine çarpan minibüs devrildi: 3 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, aydınlatma direğine çarparak devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cennetayağı Mahallesi İstasyon Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Edremit ve Burhaniye Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.