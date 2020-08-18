Kentte Porsuk Çayı kenarında balık tutan bir kişi, oltasına sert bir cisim takılması üzerine yanında bulunan arkadaşlarından yardım istedi.

DHA'nın haberine göre, çekilen oltanın uç kısmında poşet içinde patlamamış el bombasının olduğunu fark eden 2 kişi, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı uzman ekipler, yaptıkları incelemenin ardından el bombasını muhafaza altına aldı.