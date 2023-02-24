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Vücutları pullarla kaplı olan, çoğunlukla sürü haline yaşayan ve okyanus, deniz, göl ve akarsu gibi çeşitli sularda kendine yaşam alanı bulmuş olan balık ırkları hangileridir? Akvaryum balık türleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Balık Irkları

Omurgalı canlılar içinde sayıca en fazla tür olan balıklar; yapılan bilimsel çalışmalara göre 40 bin farklı türe sahip bir canlı türüdür. Sayıları 40 bini bulan bu balık ırkları; kıkırdaklı balıklar ve kemikli balıklar olmak üzere iki temel başlık altında sınıflandırılmışlardır.

Balık Özellikleri

Deniz, okyanus, tatlı su, akarsu ve göller de dâhil olmak üzere tüm sularda yaşayabilen balıklar; solungaç solunumu yapan, yüzeyleri pullarla kaplı olan soğukkanlı canlılardır. Sahip oldukları yüzgeçler vasıtasıyla su içinde hızlıca hareket edebilen balıklar etçil, otçul ve hepçil olmak üzere farklı beslenme şekillerine sahip olabilmektedir.

Genellikle sürü halinde yaşamayı tercih eden ve iki gözlü kalbe sahip olan bu canlılar kendi içinde kemikli balıklar ve kıkırdaklı balıklar olmak üzere iki temel sınıfa ayrılmaktadırlar.

Kemikli Balıklar

Değişken vücut sıcaklıklarına sahip olan bu canlıların iskeletleri, kemikli bir yapıdadır. Vücuda su girişini engellemek için vücutları bir tür mukusla kaplanmış olan kemikli balıkların dolaşım sistemleri ise kapalı bir sistemdir. Protein kaynağı olarak da değerlendirilen ve insanlar tarafından sıklıkla tüketilen hamsi, alabalık, sazan ve levrek gibi balıklar bu sınıfın üyeleridirler.

Kıkırdaklı Balıklar

Kemikli balıklara nazaran daha gelişmiş bir beyne sahip olan bu balıkların iskeletleri, kıkırdaklı bir yapıdadır. İç döllenme yoluyla üremenin de görüldüğü ve vücut sıcaklıkları oldukça değişken olan kıkırdaklı balıkların kalpleri de iki gözden meydana gelmiştir. Köpek balığı, Camgöz ve Vatoz gibi balıklar bu sınıfın üyesidirler.

Balık Cinsleri

500 milyon yıllık bir geçmişe sahip olan balıklar; günümüzde insanlar tarafından sportif amaçla, protein kaynağı olarak ve akvaryumlarda bakılmak üzere üç ayrı şekilde değerlendirilmektedir. Bunun yanında, çok geniş dağılımlara da sahip olan balık türleri; sıcak, soğuk, karanlık, acı, tatlı, insanın elinin henüz değmediği birçok farklı özelliğe sahip olan sularda yaşamlarını sürdürmektedirler.

Akvaryum Balık Türleri

Küçük bir cam kavanozdan, büyük bir saydam su tankına kadar geniş bir yelpazede olabilen akvaryumlar, günümüzde başta balıklar olmak üzere birçok deniz canlısının hobi amaçlı tutulup beslenmesinde ya da sergilenmesinde kullanılmaktadır. Günümüzde akvaryum sahibi olmak, yaklaşık 60 milyon insan tarafından paylaşılan ortak bir aktivite olarak dikkat çekmektedir. Peki, akvaryum balık türleri hangileridir? Sayıları yüzlerle ifade edilen akvaryum balıklarından, en çok tercih edilen 10 farklı türünü sizler için sıraladık:

Japon Balığı

Çöpçü Balığı

Beta Balığı

Melek Balığı

Kılıçkuyruk Balığı

Zebra Balığı

Moli Balığı

Astronot Balığı

Lepistes Balığı

Neon Tetra Balığı

Japon Balığı Türleri

Akvaryumlar için en çok tercih edilen balıklardan belki de ilki olan Japon Balığı; Asya kökenli bir balık olup uysal bir karaktere sahip olduğu için beslenmesi en kolay balıklardan bir tanesidir. Yaklaşık olarak 300’den fazla türe sahip olan Japon balıklarının yaygın olarak tercih edilen türleri ise şu şekildedir:

Yaygın Japon Balığı

Teleskop Japon Balığı

Kelebek Kuyruk Japon Balığı

Torba Gözlü Japon Balığı

Vakin Japon Balığı

İnci Japon Balığı

Peçeli Kuyruk Japon Balığı

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner