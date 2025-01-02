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        Haberler Gündem Balık peşindeki yunus Bartın Irmağında mahsur kaldı

        Balık peşindeki yunus Bartın Irmağında mahsur kaldı

        Batı Karadeniz sahilinde küçük balıkları kovalayan yunus balığı yanlışlıkla Bartın Irmağı'na girdi. Mahsur kalan yunusu kurtarmak için AFAD ve polis ekipleri seferber oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 19:51 Güncelleme: 02.01.2025 - 19:51
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        Balık kovalarken Bartın Irmağı'nda mahsur kalan yunusu kurtarmak için AFAD ve polis ekipleri seferber oldu.

        Karadeniz'de balık kovalayan bir yunus, deniz seviyesinden düşükte bulunan Bartın Irmağı'na girdi. Irmağın sığ olan Çağlayan mevkisinde ağlara takılan yunus balığı, ırmakta mahsur kaldı.

        Ağ ya da ipe takıldığı tahmin edilen yunusu kurtarmak için polis ve AFAD ekipleri harekete geçti. Ekipler, yunusu kurtarmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

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        #bartın çayı
        #Bartın yunus balığı
        #haberler
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