Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Balık avlarken eşinin gözü önünde boğuldu

Balık avlarken eşinin gözü önünde hayatını kaybetti

Ankara'da, Hirfanlı Baraj Göleti'nde balık avlarken suya düşen Ramazan Şahin, eşinin göz önünde boğuldu

Giriş: 25.06.2023 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
Balık avlarken eşinin gözü önünde boğuldu
DHA

Ankara'da Ramazan Şahin (63), balık avlarken düştüğü baraj göletinde boğuldu.

Evren ilçesinde yaşayan Ramazan Şahin, sabah saatlerinde balık avlamak için eşi Fadime Şahin ile birlikte Hirfanlı Baraj Göleti'ne gitti.

Ramazan Şahin, sandaldan ağ atarken dengesini kaybederek suya düştü. Eşinin suda kaybolduğunu gören Fadime Şahin, telefonla polise ve jandarmaya haber verdi.

Arama kurtarma ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Şahin'in cenazesi, Şereflikoçhisar Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Töre cinayetlerinin sembolü olan Güldünya Tören nasıl öldürüldü?
Töre cinayetlerinin sembolü olan Güldünya Tören nasıl öldürüldü?
DEVA Partisi'nden 'birleşme modeli' açıklaması
DEVA Partisi'nden 'birleşme modeli' açıklaması
Uzman çavuş cinayeti sanığına indirimsiz hapis
Uzman çavuş cinayeti sanığına indirimsiz hapis
Rusya: Ukrayna'nın saldırıları sürüyor
Rusya: Ukrayna'nın saldırıları sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.