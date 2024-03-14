Balayı çiftinin ölümü davasında karar
İstanbul'da evlenen ve balayı için gittikleri Kapadokya'da kaldıkları otel odasında karbonmonoksit gazından zehirlenen Mutlu ve Kader Akbaş çiftinin ölümüyle ilgili davada karar açıklandı. Davada tutuklu yargılanan otel sahibi "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 5 yıl 5 ay, tutuksuz yargılanan otel müdürü Tayfun U. ise 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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İstanbul'da geçen yıl mart ayında evlenen 24 yaşındaki Kader ile 27 yaşındaki Mutlu Akbaş çifti, balayı için Kapadokya'ya gitti.
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelde konaklayan çift, balon turuna katılmak için turizm şirketiyle anlaştı.
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Turizm şirketi yetkilileri, 14 Mart sabahı çifte ulaşamayınca otele gidip, yetkililere durumu anlattı.
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Otel personeliyle birlikte çiftin kaldığı odaya giden şirket yetkilileri, Akbaş çiftini hareketsiz halde yatarken buldu.
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Görevlilerin ihbarıyla otele gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.
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Akbaş çiftinin, konakladıkları otelde kazan dairesinden çıkan ve kaldıkları odadan geçen bacadan sızan karbonmonoksit gazından öldüğü tespit edildi.
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Akbaş çiftinin ölümünün ardından otel sahibi Emin Ağmaz, otel müdürü Tayfun U. ve resepsiyonist Ahmet K. gözaltına alındı.
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Gözaltına alınan şüphelilerden otel sahibi Emin Ağmaz tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
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OTEL SAHİBİNE 5 YIL 5 AY HAPİS CEZASI
Nevşehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Emin Ağmaz, Tayfun U. ve Ahmet K. hazır bulundu. Mahkemede sözleri sorulan sanık Emin Ağmaz, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti. Tayfun U. ve Ahmet K. de otel çalışanı olduklarını söyleyip beraatlerini istedi.
Mahkeme heyetinin yargılaması sonucunda "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan otel sahibi Emin Ağmaz'a 5 yıl 5 ay, Tayfun U.'ya da 4 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Otel çalışanı Ahmet K. ise berat etti.
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Yeni evlendiği eşiyle balayına gittiği otelde hayatını kaybeden Kader Akbaş (fotoğraftaki) henüz 24 yaşındaydı.
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Kader Akbaş'ın eşi Mutlu Akbaş ise 27 yaşındaydı.
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Genç çiftin ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
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