Özel günlerde ikram etmek için harika bir tarif bal parmak tatlısı. Şerbetli tatlılar arasında en beğendim tatlılardan birisi. Bal parmak tatlısını tadan misafirleriniz çok beğenecekler.

Bal Parmak Tatlısı Malzemeler:

1 adet yumurta

125 gr tereyağı

1 fincan tozşeker

1 çay bardağı irmik

2-2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Bulamak İçin;

3 yemek kaşığı irmik

İçi için;

1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi

Şerbeti İçin;

1,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Yarım çay bardağı limon suyu

Bal Parmak Tatlısı Yapılışı:

Öncelikli olarak şerbetini hazırlayalım.

Bir tencereye şeker ve suyu alarak kaynatalım.

Kaynayan şerbete limon suyunu dökelim.

Ocağın altını kapatalım ve soğumaya bırakalım.

Hamurunu yapalım.

Yoğurma kabına sıvıyağ, katı yağ ve şekeri alalım.

Daha sonra sırayla irmik, un ve kabartma tozunu ilave edelim.

Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuralım.

Unu kontrollü ekleyelim.

Hazırladığınız hamurdan parçalar kopararak açalım.

İçine de ceviz parçalarını yerleştirelim.

Parmak kalınlığında rulo yapalım.

İstediğiniz şekli verdikten sonra bulama harcına batırıp, yağladığımız fırın tepsisine dizelim.

200 derecede 20-25 dakika kadar pişirelim.

İlk sıcaklığı geçtikten sonra soğuk şerbeti dökelim.

Servise hazırdır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Hazırladığınız tatlının üzerine şerbetini dökerken her tarafına eşit yayılmasına dikkat edin.

Hamurunu yaparken unu kontrollü ekleyin ki sert bir hamur olmasın.