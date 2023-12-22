Bal arıları Munzur Dağları'nda 114 bitki türünden nektar alıyor

Bazı bitki türlerinin tozlaştırıcı böceklerinin tek olduğunu fark ettiklerini anlatan Kandemir, şunları kaydetti:

"Sadece balcılık faaliyetleri için değil, tarımsal üretime katkıda bulunmaları bağlamında da tozlaştırıcı böceklere dikkat edilmesi gerekiyor. Ortamda doğal bitki örtüsü kaldırıldığında, başta arılar olmak üzere birçok tozlaştırıcı böcek çeşitliliği beraberinde azalıyor. Bu bakımdan da tarımın yoğun yapıldığı yerlerde parsel parsel, bölüm bölüm doğal bitki örtüsünün bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Küçükbaş hayvancılık, otlatılması planlanırken, merada bulunan hayvanların tüm alanlarda otlatılmasının uygun olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bunlar başta yerleşim birimlerindeki tarımsal bitkiler olmak üzere çevredeki doğal bitkilerin tozlaşmasında rol oynayan böcek çeşitliliğini azaltıcı bir unsur olarak görev yapıyor. Hayvanların sıralı ve düzenli şekilde otlatılması nedeniyle doğal bitki örtüsünün çiçek açmasına fırsat verilmiyor."