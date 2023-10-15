Bakırköy-Kirazlı metrosu 2024'te açılacak

REKLAM advertisement1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, , Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı Molla Gürani İstasyonu’nda yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelinde 12 ilde işletme altındaki yaklaşık 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395 kilometresinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yapıldığını belirten Uraloğlu, “İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde Bakanlığımızca yapımı devam eden; 9 projede toplam 102,1 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır. İstanbul’da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130,2 kilometredir. Bu Hatlar; Gebze-Halkalı Banliyö Hattı (Marmaray), Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı’dır” diye konuştu.

GÜNDE 1 MİLYON YOLCU SEYAHAT EDEBİLECEK

Şu anda toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 hatta İstanbul için çalıştıklarını kaydeden Uraloğlu, “Bu hatlar; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Altunizade – Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme – Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’dir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul’daki raylı sistem ağı uzunluğu 394,5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50’den fazlasını Bakanlığımız kazandırmış olacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattımız 8,4 kilometre uzunluğundadır ve 7 istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlar; Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve son olarak Kirazlı istasyonlarıdır. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecektir. Hattın işletmeye alınması ile; Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki karayolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı; 6,1 milyar dolar olacaktır” dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı’ndaki çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı, “Projemizde bugüne kadar: 13,3 kilometre TBM ve 3,6 kilometre klasik tünel açma metodu ile toplam 16,9 kilometre tünel kazısını tamamladık. 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare yapı alanının yüzde 90’ını bitirdik. Toplam 17 kilometre demiryolu ray montajının 15 kilometresini tamamladık. Hat işlerinde yüzde 90 oranında ilerleme kaydettik. Projemizdeki istasyonlara ait kaba inşaat işlerini büyük ölçüde tamamladık. İnce işlere ait imalatlar yüzde 55, elektromekanik işlere ait imalatlar yüzde 62 oranında tamamlanmıştır. İstasyon ince işleri, betonarme, elektromekanik, sinyalizasyon gibi imalatları en kısa sürede tamamlayıp projemizi Şubat 2024’te hizmete alarak İstanbul’a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz”