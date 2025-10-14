Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Bakırköy'de polisten kaçan sürücü vurularak yakalandı | Son dakika haberleri

        Bakırköy'de polisten kaçan sürücü vurularak yakalandı

        İstanbul Bakırköy'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu silahla vurularak yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 06:19 Güncelleme: 14.10.2025 - 06:19
        Polisten kaçan sürücü vurularak yakalandı
        Bakırköy Sahil Yolu'nda denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir araca "dur" ihtarında bulundu. Araç sürücüsü, ihtara uymayarak polise bıçak gösterdikten sonra kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

        Sahil yolu boyunca devam eden takip sırasında şüpheli, kullandığı araçla polis ekiplerinin araçlarına çarparak zarar verdi. Kovalamacanın ardından polis, Kennedy Caddesi'ni trafiğe kapatarak önlem aldı ve şüphelinin aracının geçiş güzergahına kapan attı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        SİLAHLA VURULARAK YAKALANDI

        Aracıyla hala kaçmaya çalışan şüpheliye, polis ekipleri tarafından uyarı ateşi yapıldı. Polis, buna rağmen kaçma girişimini sürdüren şüpheliyi hedef alarak ateş açtı.

        AA'nın haberine göre; silahla vurulması sonucu yaralanan şüpheli, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kovalamaca nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

        Öte yandan, polisin yolu kapatarak şüpheliyi yakaladığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

