HABERTURK.COM

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Avrupa'da bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından, Türkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi.

İlk olarak geçtiğimiz günlerde İngiltere'de 60'ın üzerinde çocukta görülen salmonella bakterisi yeni bir salgın riskini de ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından vücutlarında bakteriye rastlayan çocukların ortak olarak yediği tek ürün: Ferrero'nun ürettiği Kinder Surprise yumurtalar. İngiltere Gıda Standartları Ajansı, çikolata firması Ferrero'nun salgınla ilgili soruşturmaların devam ettiğini ve bazı üretilen Kinder Surprise yumurta partilerinin geri çağırıldığını duyurdu.

Ülkemizde de çocukların vazgeçilmezi olan Kinder ürünleri için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir bildiri yayımlandı.

KİNDER ÜRÜNLERİNE SALMONELLA ANALİZİ ZORUNLULUĞU

Konuya ilişkin, bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi;

“Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN’dan alınan bildirimlerde dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünleri olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında ülkemiz bilgilendirilmektedir.

Alınan bildirimlerde belirtilen riskli ürünler parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla tarafınıza iletilmektedir.

Ayrıca, salgının ülkemizde sıçramasının önlenmesi amacıyla; ikinci bir talimata kadar, menşe ayrımı yapılmaksızın Kinder markalı ürünlerin (Kinder Sürpriz Yumurta, Kinder Mini Eggs, Kinder Schokobons, Uovo Maxi, Kinder Mix, Kinder Circus, Kinder Happy Moments, Mix Cross Cat Kinder, Mixed Patisserie PRA, vb.) ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir.”

BELÇİKA'DA FABRİKA MÜHÜRLENDİ

Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV) , ürettiği Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı.

BBC'nin 9 Nisan'da yayımladığı haberde; Hollanda ve Belçika'yla, Arlon kentindeki Ferrero çikolata fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasına karar verdi

Ferrero firmasının, ilk olarak 15 Aralık'taki rutin kontroller sıraısnda, hammadde içeren bir tank filtresinde Salmonella bakterisine rastlandığını açıklaması üzerine, Belçika makamları soruşturmayı derinleştirdi.

Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu, 15 Aralık'ta tespit edilen bakteri konusunda resmi makamları bilgilendirmeyen Ferrero'nun ruhsatını askıya aldı. FAVV, Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikayı da mühürleyerek, geçici olarak kapattı.

İtalya merkezli çikolata üreticisi, gıda güvenliği yönetmeliklerine uygun hareket ederek, ürünlerin güvenliğini sağlayana kadar üretim devam etmeyecek.

Daha önce sadece belirli ürünlerin toplatılmasını isteyen Belçika ve Hollanda makamları, fabrikanın kapatılmasının ardından, burada üretilen tüm Kinder ürünlerinin raflardan kaldırılması çağrısında bulundu.

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (NVWA) ile Belçika'daki eşdeğer kuruluş FAVV, Arlon'daki Ferrero fabrikasında üretilen hiçbir Kinder çikolalata ürününün yenmemesini tavsiye etti.

FAVV yetkilisi Hélène Bonte, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, "Ferrero'nun riskleri doğru tahmin edip etmediğini araştırıyoruz. Şirketin son aylarda ürettiği ürünlerin artık güvenli olduğuna dair hiçbir garantisi yok. Bu yüzden tüm ürünleri geri çağırmak ve insanlardan onları yememelerini istemekten başka seçeneğimiz yok" diye konuştu.

"VİRÜSÜN RASTLANDIĞI ÜRÜNLER TÜRKİYE'YE İTHAL EDİLMEDİ"

Türkiye'de de satılşı bulunan Kinder Surprise yumurtalarla ilgili İtalyan şekerleme firmalsı Ferrero Çikolata Türkiye'de 5 Nisan'da açıklama yapmıştı. Virüsün rastlandığı ürünlerin Türkiye'ye ithal edilmediğinin söylendiği açıklamada şöyle denilmişti: “Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilen ve satışa sunulan hiçbir ürün bahsi geçen durumdan etkilenmemektedir. Kinder Surprise ürünlerinin bazı ülkelerde çıkan Salmonella vakalarıyla olası bağlantısına ilişkin devam eden kalite süreçlerinde yerel otoritelerle iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Her ne kadar yapılan testler ve analizlerde piyasaya sürülen hiçbir Kinder ürününde Salmonella bulunduğuna dair bir bulguya rastlanmasa da tüketici sağlığını birincil önceliğimiz olarak kabul ederek bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Bu çerçevede, Belçika fabrikamızda üretilen ve tavsiye edilen tüketim tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan ürünlerimizi istemli olarak toplatıyoruz.”

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NE?

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar.

Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir.

Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir.

Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

SALMONELLA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,

Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,

Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir