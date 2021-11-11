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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çıkan haberler üzerine açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır."