Bakanlık listeyi güncelledi: Kıymada ve köftede tek tırnaklı et çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini güncelledi. Listeye 5 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde kıymada kanatlı et, köftede tek tırnaklı et tespit edilirken tam yağlı eritme peynirinde ise natamisin çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.
Yeni listeye göre sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısına 181'e yükseldi.
Son yapılan testlerde; Antalya'da faaliyet gösteren firmanın kıymasında kanatlı eti, köftesinde ise tek tırnaklı et, Sivas'ta faaliyet gösteren süt ürünleri firmasının peynirinde de natamisin tespit edildi. İstanbul'da faaliyet gösteren Bolld Extra markalı üründe ise ilaç etken maddesi tespit edildi.
İşte o markalar...