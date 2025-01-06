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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Bakanlık listeyi güncelledi: Kıymada ve köftede tek tırnaklı et çıktı - Alışveriş Haberleri

        Bakanlık listeyi güncelledi: Kıymada ve köftede tek tırnaklı et çıktı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini güncelledi. Listeye 5 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde kıymada kanatlı et, köftede tek tırnaklı et tespit edilirken tam yağlı eritme peynirinde ise natamisin çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:03
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        Kıymada ve köftede tek tırnaklı et çıktı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

        Yeni listeye göre sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısına 181'e yükseldi.

        Son yapılan testlerde; Antalya'da faaliyet gösteren firmanın kıymasında kanatlı eti, köftesinde ise tek tırnaklı et, Sivas'ta faaliyet gösteren süt ürünleri firmasının peynirinde de natamisin tespit edildi. İstanbul'da faaliyet gösteren Bolld Extra markalı üründe ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

        İşte o markalar...

        • GOLD İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Vıejo resveratrol mozambique markalı COFFEE ilaç etken maddesi tespit edildi.
        • ÖZ KASAP MUSTAFA-FATOŞ ŞİMŞEK Firmasına ait dana parça et-kıymasında kanatlı eti ve tek tırnaklı eti tespit edildi.
        • ÖZ KASAP MUSTAFA-FATOŞ ŞİMŞEK Firmasına ait dana kuzu köfte de tek tırnaklı et tespit edildi.
        • KAYDAŞ GIDA TARIM HAYV. EML. NAK. İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.’ Ye ait firmanın cemalzadecemalzade tam yağlı eritme peynirinde natamisin tespit edildi.
        • CENTUAR GIDA İLAÇ KOZMETİK VE KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait bolld extra epimedyum ve kırmızı ginsengli bitki karışımlı çikolata ilaç etken maddesi tespit edildi.
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