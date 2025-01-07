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        Haberler Yaşam Bakanlık, gorile isim arıyor

        Bakanlık, gorile isim arıyor

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'nın yavru gorilin ismi için yaptığı çağrıya yanıt verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 00:48 Güncelleme: 07.01.2025 - 00:48
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        Bakanlık, gorile isim arıyor
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, koruyucu aile bakımındaki bir çocuğun ‘Bence ismin Umut olsun’ ifadelerine yer verdiği mektubu paylaşıldı. Koruyucu ailesiyle yaşayan çocuk, yazdığı mektupta, "Sevgili Tarım ve Orman Bakanlığı, korumanız altındaki yavru gorile isim aradığınızı duydum ve çok heyecanlandım. Bence ismi Umut olsun. Ben de koruyucu ailemin yanında sevgiyle büyüyerek her yeni günün umut getirdiğini düşünüyorum. Her canlının sıcak ve sevgi dolu bir yuvada büyümesi dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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