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Bakan Yerlikaya, Tendürek Üs Bölgesi'ndeki jandarmaları telefonla tebrik etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tendürek Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarmaları telefonla arayarak tebrik etti

Giriş: 14.06.2023 - 15:00 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Yerlikaya, Tendürek'teki jandarmaları tebrik etti
AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tendürek Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarmaları telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümünde, 3 bin 305 rakımlı Tendürek Üs Bölgesi'nde görev yapan kahraman jandarmalarımızı tebrik ettim. Asayiş Kolordu Komutanımız Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve Üs Bölge Komutanımız Yüzbaşı Yavuz Yılmaz'la görüntülü konuştum.

Semaya en yakın tepelerde ay yıldızlı bayrağımızı şanla şerefle dalgalandıran, asil milletimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruyan korkusuz yürekler... Sizler kalbimizde taşıdığımız en nadide madalyalarsınız. Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin."

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasıyla birlikte komutanlarla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin görüntüleri de paylaşıldı.

Görüntülerde, Üs Bölge Komutanı Yüzbaşı Yavuz Yılmaz'ın, Bakan Yerlikaya'ya üs bölgesi tekmili verdiği anlar yer aldı.

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